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Расписание матчей
Евро-2024
Россия - Словакия
Россия - Словакия: обзор матча 15 июня 2016
Россия
15.06.2016, среда, 16:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Словакия
80'
Д. Глушаков
32'
В. Вайсс
45'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Словакия
ГОЛ! 1:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
О. Шатов
80'
79'
Замена
М. Дуриш
️️️️
Р. Мак
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Кокорин
76'
72'
Замена
Д. Швенто
️️️️
В. Вайсс
67'
Замена
А. Немец
️️️️
О. Дуда
46'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Замена
Д. Глушаков
️️️️
Р. Нойштедтер
46'
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Головин
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Гамшик
Пас отдал
В. Вайсс
32'
ГОЛ! 0:1!
В. Вайсс
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
6
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Александр Головин
АП
17
Олег Шатов
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
АП
8
Ондрей Дуда
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Россия
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Гилерме
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
11
Павел Мамаев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
7
Артур Юсупов
ЦП
18
Олег Иванов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Словакия
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-2-3
1
Акинфеев
6
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
19
Смольников
6
Нойштедтер
17
Шатов
17
Головин
9
Смолов
22
Дзюба
9
Кокорин
4-3-2-1
23
Козачик
2
Пекарик
3
Шкртел
4
Дюрица
15
Губочан
19
Куцка
22
Пековски
17
Гамшик
7
Вайсс
20
Мак
8
Дуда
9
Кокорин
15
Широков
15
Широков
9
Кокорин
17
Головин
11
Мамаев
11
Мамаев
17
Головин
6
Нойштедтер
8
Глушаков
8
Глушаков
6
Нойштедтер
8
Дуда
11
Немец
11
Немец
8
Дуда
20
Мак
21
Дуриш
21
Дуриш
20
Мак
7
Вайсс
18
Швенто
18
Швенто
7
Вайсс
Остались в запасе
Россия
Словакия
19
Александр Самедов
ПП
12
Юрий Лодыгин
ВР
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
1
Гилерме
ВР
7
Артур Юсупов
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
18
Олег Иванов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Станислав Шестак
ЦФ
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
19
Александр Самедов
ПП
12
Юрий Лодыгин
ВР
20
Дмитрий Торбинский
ЛП
1
Гилерме
ВР
7
Артур Юсупов
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
3
Роман Шишкин
ПЗ
18
Олег Иванов
ЦП
Остались в запасе
9
Станислав Шестак
ЦФ
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
12
Ян Новота
ВР
1
Ян Муха
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Россия - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Россия 1
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