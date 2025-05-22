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Томаш Губочан
Томаш Губочан
Завершил карьеру
17 сентября 1985 (41), Жилина
#15 | Защитник
183 см | 74 кг
Словакия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Лещук подрался на тренировке «Динамо»
21 января
3
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
Губочан: «Конфликт Денисова с руководством «Зенита» разбил душу команды»
2021.02.22 12:52
8
Фото
Губочан стал игроком «Омонии»
2019.09.05 18:18
2
Губочан: «Было бы хорошо завершить карьеру в России»
2019.07.26 10:53
6
Фото
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» Губочан стал футболистом «Трабзонспора»
2017.09.07 19:25
«Трабзонспор» начал переговоры по аренде экс-защитника «Зенита» Губочана
2017.09.06 23:06
2
Губочан может сменить «Марсель» на «Трабзонспор»
2017.09.05 14:33
Орещук: «Динамо» не будет покупать игрока на замену Губочану»
2016.07.08 18:23
1
Фото
Губочан перешел в «Марсель»
2016.07.08 16:56
5
Губочан прошел медобследование в «Марселе»
2016.07.07 10:30
3
Орещук: «К Губочану не только «Марсель» проявляет интерес»
2016.07.06 19:45
Губочан подпишет с «Марселем» трехлетний контракт
2016.07.06 13:10
1
Губочан имеет предложения из Англии, Германии, Франции, Италии и Испании
2016.06.27 14:04
Губочан: «Не буду продолжать свои выступления за «Динамо»
2016.06.27 11:33
17
Орещук: «По Губочану никто не обращался, о будущем Дьякова объявим в понедельник»
2016.06.25 22:29
6
Губочан может перейти в «Марсель»
2016.06.25 21:21
1
Орещук: «Губочан остается в «Динамо», по Денисову предложений нет»
2016.06.21 16:08
3
Козак: «Стандарты – слабое место России»
2016.06.15 18:52
Губочан сможет принять участие в игре против сборной России
2016.06.13 17:12
1
Губочан сменит «Динамо» на тульский «Арсенал»
2016.06.11 01:05
11
Губочан и Дюрица попали в окончательную заявку Словакии на Евро-2016
2016.05.30 12:40
2
Губочан покинет московское «Динамо»
2016.05.25 16:35
6
Губочан и Дюрица вошли в предварительный состав Словакии на Евро-2016
2016.05.12 18:59
Кобелев: «Губочан и Погребняк в ближайших играх участия не примут»
2016.05.04 20:25
2
Погребняк и Губочан больше не сыграют в этом сезоне
2016.05.04 19:25
4
Губочан и Самба могут оказаться в «Лацио»
2015.12.27 21:30
2
1
2
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