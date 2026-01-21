Лещук подрался на тренировке «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как в 2016 году подрался на тренировке.

«С кем в клубе был самый большой конфликт? В 2016 году, когда в команде уже был определeнный хаос, у меня случился конфликт с Томашем Губочаном.

Томаш начал часто комментировать мои действия на тренировках с претензией, на повышенных эмоциях. В какой-то момент это просто накопилось. Был эпизод: подача, где вратарю вообще никак не выйти, но проще было прокричать: «Вратарь, выходи, что ты стоишь!» Я не сдержался и ответил: «Занимайся своим делом».

Понятно, что такой ответ от молодого парня Томашу не понравился. Он подошeл, мы упeрлись лбами, он схватил меня за шею. А дальше сработал жизненный урок от дяди из серии: «Если драка неизбежна, бей первым». Я ударил [первым]. Нас быстро растащили. Пару дней мы не общались, но ситуацию довольно быстро проехали.

Сейчас, оглядываясь назад, понимаю: молодой игрок должен соблюдать субординацию. Но в то же время нужно уметь постоять за себя. Томаш отличный парень. А такие ситуации, к сожалению или к счастью, неизбежны в мужских коллективах. Тем более в спорте, где даже на тренировках много эмоций, давления и напряжения», – написал Лещук в телеграм-канале.