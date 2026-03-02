Крамарич устроил разнос в раздевалке «Сочи» после поражения от «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич не сдержал эмоций по окончании матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

После поражения со счетом 2:3 словенский легионер устроил разнос в раздевалке.

«Просто непонятно, если не на 100% играть вперед – подставить тело, подставить руку. Кого боимся? Давайте чуть показывать характер, ***, чуть-чуть показывать, ***. Это ***.

Играем, берем прямо мяч и сразу вперед, в линию пас. Это мой папа, которому 60 лет, может так играть. Мой папа. Это ***. Боимся не знаю кого», – сказал Крамарич.