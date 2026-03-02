Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Крамарич устроил разнос в раздевалке «Сочи» после поражения от «Спартака»

Крамарич устроил разнос в раздевалке «Сочи» после поражения от «Спартака»

2 марта, 23:59
6

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич не сдержал эмоций по окончании матча 19-го тура РПЛ против «Спартака».

После поражения со счетом 2:3 словенский легионер устроил разнос в раздевалке.

«Просто непонятно, если не на 100% играть вперед – подставить тело, подставить руку. Кого боимся? Давайте чуть показывать характер, ***, чуть-чуть показывать, ***. Это ***.

Играем, берем прямо мяч и сразу вперед, в линию пас. Это мой папа, которому 60 лет, может так играть. Мой папа. Это ***. Боимся не знаю кого», – сказал Крамарич.

  • «Сочи» идет на последнем месте в РПЛ. До зоны стыков – 6 очков.
  • Следующий соперник южан – «Пари НН» (7 марта).

Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
Радимов резко отреагировал на задержку матча «Пари НН» – «Сочи»: «Дно всегда можно пробить»
Только две команды в истории чемпионата России пропустили больше голов в 20 турах, чем «Сочи»
Источник: телеграм-канал «Сочи»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Крамарич Мартин
Комментарии (6)
alefreddy
1772485777
жестко однако
САДЫЧОК
1772486574
Справедливо
алдан2014
1772495092
Очередной неврастеник
Бумбраш
1772505822
Сочинский Вильям Уолас))
zigbert
1772519304
Краиарич один из лидеров команды но после драки как известно кулаками не машут.
FWSPM
1772523903
эта команда сбитых летчиков еще попортит нервы другим командам
