Мостовой отреагировал на победу «Спартака» в дебютном матче Карседо в РПЛ

Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

«Спартак» доминировал в первом тайме, должен был вести 3:0. Потом «Сочи» забил, но не по игре. Красно-белые победили, в принципе как я и прогнозировал.

Что поменялось с приходом Карседо? Людям, которые не следят за командой, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Ничего не изменилось, да и не меняется.

Правила одни и те же: забить больше, чем соперник. Они взяли свои очки, через день уже все про это забудут», – сказал Мостовой.