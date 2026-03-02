Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой отреагировал на победу «Спартака» в дебютном матче Карседо в РПЛ

Мостовой отреагировал на победу «Спартака» в дебютном матче Карседо в РПЛ

2 марта, 18:40
7

Александр Мостовой поделился впечатлениями от игры 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком».

«Спартак» доминировал в первом тайме, должен был вести 3:0. Потом «Сочи» забил, но не по игре. Красно-белые победили, в принципе как я и прогнозировал.

Что поменялось с приходом Карседо? Людям, которые не следят за командой, даже не понятно, кто там на бровке – Карседо или Станкович. Ничего не изменилось, да и не меняется.

Правила одни и те же: забить больше, чем соперник. Они взяли свои очки, через день уже все про это забудут», – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772467743
Ничего не поменялось, как были, так и остались клуб анонимных идиотов.
Ответить
Вадим-Малышёв-yandex
1772473236
Спартак чемпион!
Ответить
zigbert
1772474208
А что может измениться за такой короткий период. Для Карседо это первый официальный матч.
Ответить
subbotaspartak
1772474955
...через день уже все про это забудут», – сказал Мостовой... В четверг. Играем с Динамо.
Ответить
ishelonin
1772476137
Из-за бом...жевского юбилея ВАРу дали указания чудить во всех матчах - чтобы в играх с блохастыми не так в глаза бросалось.
Ответить
