Мостовой сделал заявление о переносе ЧМ-2026 из США

Александр Мостовой порассуждал о возможности переноса чемпионата мира в другие страны.

ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

«Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает.

Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав, зачем нам это надо. И в Мексике ведь был мятеж. Ужасно, что мы живем в такое время.

Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело», – сказал Мостовой.