Мостовой сделал заявление о переносе ЧМ-2026 из США

Александр Мостовой порассуждал о возможности переноса чемпионата мира в другие страны.
- ЧМ-2026 должен пройти в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
«Трудно ответить на вопрос, как ситуация в Иране может сказаться на чемпионате мира в США. Но никто об отмене сейчас не думает.
Но ведь и сборная Ирана может не поехать на турнир, сказав, зачем нам это надо. И в Мексике ведь был мятеж. Ужасно, что мы живем в такое время.
Поэтому никто ничего наперед не загадывает, потому что никто ни от чего не застрахован. Не поймешь, что происходит с людьми, почему им не живется спокойно, счастливо и весело», – сказал Мостовой.
- Накануне Израиль и США нанесли массированные удары по иранской военной инфраструктуре. Цель – недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Есть десятки погибших, включая детей.
- В ответ Иран наносит удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке – в ОАЭ, Катаре, Кувейте. Там тоже есть погибшие.
Источник: «Р-Спорт»