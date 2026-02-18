Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев прошелся по ЧМ-2026: «Играют в итоге всякие ганы-фиганы»

Пономарев прошелся по ЧМ-2026: «Играют в итоге всякие ганы-фиганы»

Сегодня, 22:35
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил об отсутствии интереса к предстоящему чемпионату мира.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

«За Олимпиадой не слежу, нечего смотреть. Биатлон, что ли, я буду смотреть? Ну их нафиг. Без наших она много интереса потеряла.

И чемпионат мира по футболу без наших, который пройдeт в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются.

Сделали 48 команд – это посредственно, народ не пойдeт. Мне важен сам факт, чтобы были команды, представленные настоящими сборными и настоящими футболистами, а играют в итоге всякие ганы-фиганы», – сказал Пономарев.

Еще по теме:
Головину посоветовали задуматься о завершении карьеры
Пономарев объяснил, почему «Краснодар» не защитит чемпионский титул 9
Пономарев: «Семак выгонит Дивеева из «Зенита» 16
Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1771444463
"Прошёлся" громко сказано - прошаркал, топнул ножкой, но отдышка не позволила большего!)...
Ответить
Главные новости
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
23:22
Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»
22:57
Фото«Рубин» бесплатно взял 2-метрового вратаря
22:51
Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!
22:39
1
В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала
22:28
1
Игрок «Ньюкасла» оформил покер в ворота «Карабаха» и повторил рекорд ЛЧ
21:59
1
Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»
21:47
3
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА
21:27
1
Лещук ответил на критику Мостового
21:13
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
20:40
1
Все новости
Все новости
Пономарев прошелся по ЧМ-2026: «Играют в итоге всякие ганы-фиганы»
22:35
1
Винисиус назвал фаворитов ЧМ-2026
16 февраля
Винисиус – о сборной Бразилии: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»
16 февраля
Азар одним словом описал ЧМ-2018 в России
16 февраля
1
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14 февраля
7
ФотоСборная Англии продлила контракт с главным тренером
12 февраля
В сборной Англии определились с будущим Тухеля после чемпионата мира
12 февраля
3
Экс-футболист молодежной сборной Англии Чуквуэмека может сыграть за другую страну на ЧМ-2026
12 февраля
Нападающий сборной Испании пропустит ЧМ-2026
10 февраля
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
9 февраля
2
Известен стадион-фаворит на проведение финала ЧМ-2030
5 февраля
1
В Германии открестились от бойкота ЧМ-2026
4 февраля
6
Хабиб дал прогноз на победителя ЧМ-2026
31 января
7
Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»
29 января
10
Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026
21 января
5
Мнение Губерниева насчет готовящегося бойкота ЧМ-2026
21 января
2
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
20 января
51
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
20 января
15
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
19 января
16
В Германии допускают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
16 января
11
Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»
16 января
32
В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США
14 января
15
Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»
9 января
13
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026
4 января
22
ЧМ-2026 посоветовали отменить
3 января
5
ФИФА предрекли крах
3 января
6
Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026
3 января
8
Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026
3 января
29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 