Пономарев прошелся по ЧМ-2026: «Играют в итоге всякие ганы-фиганы»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил об отсутствии интереса к предстоящему чемпионату мира.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

«За Олимпиадой не слежу, нечего смотреть. Биатлон, что ли, я буду смотреть? Ну их нафиг. Без наших она много интереса потеряла.

И чемпионат мира по футболу без наших, который пройдeт в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются.

Сделали 48 команд – это посредственно, народ не пойдeт. Мне важен сам факт, чтобы были команды, представленные настоящими сборными и настоящими футболистами, а играют в итоге всякие ганы-фиганы», – сказал Пономарев.