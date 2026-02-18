Пономарев прошелся по ЧМ-2026: «Играют в итоге всякие ганы-фиганы»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил об отсутствии интереса к предстоящему чемпионату мира.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
«За Олимпиадой не слежу, нечего смотреть. Биатлон, что ли, я буду смотреть? Ну их нафиг. Без наших она много интереса потеряла.
И чемпионат мира по футболу без наших, который пройдeт в США и Канаде, тоже неинтересен: с билетами там плохо, не продаются.
Сделали 48 команд – это посредственно, народ не пойдeт. Мне важен сам факт, чтобы были команды, представленные настоящими сборными и настоящими футболистами, а играют в итоге всякие ганы-фиганы», – сказал Пономарев.
Источник: «Советский спорт»