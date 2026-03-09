Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран

Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран

Сегодня, 13:38

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд заявил о необходимости отложить стыковой матч, победитель которого попадет на чемпионат мира.

  • Ирак должен сыграть с Боливией или Суринамом.
  • Матч запланирован на 31 марта. Место проведения – Монтеррей (Мексика).

«Нам нужна лучшая команда для самого важного матча в истории страны за последние 40 лет.

Сейчас же есть проблемы с тем, чтобы добраться до Мексики, ведь наш аэропорт закрыт.

Думаю, ФИФА нужно перенести игру. Тогда у нас появится время подготовиться как следует», – сказал Арнольд.

  • Воздушное пространство Ирака было закрыто после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.
  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: Reuters
Чемпионат мира Ирак Боливия Суринам
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
