Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд заявил о необходимости отложить стыковой матч, победитель которого попадет на чемпионат мира.
- Ирак должен сыграть с Боливией или Суринамом.
- Матч запланирован на 31 марта. Место проведения – Монтеррей (Мексика).
«Нам нужна лучшая команда для самого важного матча в истории страны за последние 40 лет.
Сейчас же есть проблемы с тем, чтобы добраться до Мексики, ведь наш аэропорт закрыт.
Думаю, ФИФА нужно перенести игру. Тогда у нас появится время подготовиться как следует», – сказал Арнольд.
- Воздушное пространство Ирака было закрыто после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: Reuters