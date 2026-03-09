Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд заявил о необходимости отложить стыковой матч, победитель которого попадет на чемпионат мира.

Ирак должен сыграть с Боливией или Суринамом.

Матч запланирован на 31 марта. Место проведения – Монтеррей (Мексика).

«Нам нужна лучшая команда для самого важного матча в истории страны за последние 40 лет.

Сейчас же есть проблемы с тем, чтобы добраться до Мексики, ведь наш аэропорт закрыт.

Думаю, ФИФА нужно перенести игру. Тогда у нас появится время подготовиться как следует», – сказал Арнольд.