62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии

Назван потенциальный соперник сборной России на июньское международное окно.

Команда Валерия Карпина может сыграть с Буркина-Фасо.

В случае договоренности товарищеский матч с высокой вероятностью пройдет на российской территории.

Федерации двух стран предварительно договорились о проведении встречи, но ее еще должен одобрить новый главный тренер сборной Буркина-Фасо.