62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии

Назван потенциальный соперник сборной России на июньское международное окно.
Команда Валерия Карпина может сыграть с Буркина-Фасо.
В случае договоренности товарищеский матч с высокой вероятностью пройдет на российской территории.
Федерации двух стран предварительно договорились о проведении встречи, но ее еще должен одобрить новый главный тренер сборной Буркина-Фасо.
- Сборная России более 4 лет отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.
- В 2025 году команда Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
- Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.
Источник: Sport24