Губерниев: «Соболев становится лучшим нападающим России»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на голевую серию нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Форвард забил в двух матчах подряд.

Он поразил ворота «Балтики» (1:0) и «Оренбурга» (1:2).

Соболев достиг отметки в 100 голов за карьеру.

«Соболев идeт к тому, чтобы стать лучшим нападающим России, раз он забил два гола в двух матчах.

Александр на правильном пути, остаeтся пожелать ему удачи. Такие вещи, безусловно, украшают чемпионат.

Соболев – хороший футболист, он добавляет РПЛ интриги и медийности», – считает Губерниев.