Рабинер прокомментировал «фантастическое» поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о поражении «Зенита» от «Оренбурга».

«Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ. Петербуржцы забили первыми, но затем пропустили два гола.

Единственный гол петербургской команды забил Александр Соболев на 11-й минуте. На 90+6 минуте у «Зенита» пенальти не реализовал полузащитник Андрей Мостовой. Он попал в перекладину.

Сине-бело-голубые после 20 туров занимают 2-е место в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Краснодарцы накануне тоже проиграли – «Рубину» в Казани (1:2).

У «Зенита» в следующем туре домашний матч со «Спартаком» (14 марта).

Зенитовцы проводят 100-й сезон.

«Фантастика. «Зенит» в добавленное время получил право на второй пенальти, который снова «привез» Муфи (и снова он был – молодой Кондаков оказался, как говорят футболисты, первым на мяче, а Муфи попал ему по ноге). И вслед за промахнувшимся Мантуаном Мостовой попал в перекладину!



И «Оренбург» выиграл. Уровень готовности команды Ахметзянова и ее футбол не позволяют думать, что она вылетит. Хорошо начинает молодой тренер в РПЛ. И ведь, когда он возглавил команду, многим это назначение понравилось.



А вы говорите – фарм-клуб...» – написал Рабинер.