Мусаев объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Рубину»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Рубином».

«В первом тайме мало что получилось. Плохо действовали в прессинге, на вторых мячах, в подборах и единоборствах. И, как следствие, не подбирали, не накрывали и не переходили в атаку. Плюс была грубейшая ошибка в обороне. Только к концу тайма создали несколько моментов у ворот «Рубина».

Второй тайм начали неплохо, получалось оказывать давление на соперника, но опять в середине тайма упустили инициативу, заработали очень простой стандарт, нам забили очень простой гол. Бились до конца, но этого недостаточно», – сказал Мусаев.