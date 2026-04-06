Евсеева уличили в малообразованности: «Надо уходить в блогеры»

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал поведение главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.

Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Евсеева не могут не наказать за это. Ребята заигрываются в свои имиджевые игры. Он как после Уэльса кричал, прошло 100 лет, но он так и кричит.

Человек малообразованный и у него не хватает словарного запаса, он не понимает, где можно ругаться или нельзя что ли? Или ему понравился текст Валерия Карпина в матче сборной?

У людей просто не хватает словарного запаса. Евсеева должны наказать и лишить возможности быть на скамейке запасных на какое-то определeнное количество матчей.

Евсеев уже задал планку, другим он уже не будет. Мы же не ждeм, что он наденет галстук и будет разговаривать нормальным человеческим языком. Кончено, нет. Ему это нравится, он так воспитан.

Думаю, есть поклонники его поведения. Факт, что это не общепринятые правила. Тогда ему надо уходить в блогеры, вести подкаст, где он будет ругаться, кричать, показывать какие-то органы.

Но он же тренер. Разве может заслуженный тренер России Станислав Черчесов выйти к публике и начать ругаться матом. Нет, конечно. Это воспитание, себя надо уважать прежде всего», – заявил Созин.