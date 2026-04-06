Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
Евсеева уличили в малообразованности: «Надо уходить в блогеры»

6 апреля, 14:38
11

Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал поведение главного тренера «Динамо Мх» Вадима Евсеева.

  • Тренер произнес 12 ругательств за 37 секунд.
  • Это произошло после ничьей с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре РПЛ.

«Евсеева не могут не наказать за это. Ребята заигрываются в свои имиджевые игры. Он как после Уэльса кричал, прошло 100 лет, но он так и кричит.

Человек малообразованный и у него не хватает словарного запаса, он не понимает, где можно ругаться или нельзя что ли? Или ему понравился текст Валерия Карпина в матче сборной?

У людей просто не хватает словарного запаса. Евсеева должны наказать и лишить возможности быть на скамейке запасных на какое-то определeнное количество матчей.

Евсеев уже задал планку, другим он уже не будет. Мы же не ждeм, что он наденет галстук и будет разговаривать нормальным человеческим языком. Кончено, нет. Ему это нравится, он так воспитан.

Думаю, есть поклонники его поведения. Факт, что это не общепринятые правила. Тогда ему надо уходить в блогеры, вести подкаст, где он будет ругаться, кричать, показывать какие-то органы.

Но он же тренер. Разве может заслуженный тренер России Станислав Черчесов выйти к публике и начать ругаться матом. Нет, конечно. Это воспитание, себя надо уважать прежде всего», – заявил Созин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Евсеев Вадим
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aaaaahhhh
1775476346
он ЕВСЕЕВ!!!, а ты просто созин.....
Ответить
...уефан
1775478333
...Созин, а почему у меня срабатывает чуйка, что ты в детстве на скрипице наяривал и своим наяриванием мешал, вполне возможно, бате Вадика спать после отпаханной ночной смены, как примерный евьейский мальчик, почитающий свою маму, то есть, мать твою...
Ответить
subbotaspartak
1775479260
Разве может заслуженный тренер России Станислав Черчесов выйти к публике и начать ругаться матом... Конечно может...
Ответить
vvv123
1775480855
Если не хватает словарного запаса, можно это дело усовершенствовать народными средствами. Не все же англицизмы использовать. А так - дешево, быстро и сердито! Учите и используйте русский народный язык! Молодец, Евсей!
Ответить
Vitaga
1775481580
у нас совсем малообразованные много лет правили страной... Брежнев.. Хрущев.. и даже матом ругались при всех.. и ничего) Евсеев на своём месте и у него получается достаточно неплохо. не надо быть высокообразованной бесталанной особью. насмотрелись уже на таких.
Ответить
FCSpartakM
1775492434
еще Газзаев не ругается матом
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 