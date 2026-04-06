Гонду объяснил, как ЦСКА преодолел кризис

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду сказал, что команда будет бороться за победу в РПЛ пока у нее остается такая возможность.

– Две победы в двух последних матчах. За счет чего команде удалось переломить кризис?

– За счет тренировок, за счет большой самокритики. У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряженно и сильно работать. И это выливается в результат. Я очень доволен.

– Исходя из неудачного марта, будете довольны, если команда попадет в топ‑3?

– Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше.