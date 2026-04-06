Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гонду объяснил, как ЦСКА преодолел кризис

6 апреля, 09:58
9

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду сказал, что команда будет бороться за победу в РПЛ пока у нее остается такая возможность.

– Две победы в двух последних матчах. За счет чего команде удалось переломить кризис?

– За счет тренировок, за счет большой самокритики. У нас очень хорошая команда, сейчас необходимо продолжить напряженно и сильно работать. И это выливается в результат. Я очень доволен.

– Исходя из неудачного марта, будете довольны, если команда попадет в топ‑3?

– Очевидно, что такой клуб как ЦСКА должен все время находиться наверху, на первой позиции в турнирной таблице. Мы будем идти от матча к матчу. Понимаем, что сейчас находимся далековато. Но математически есть возможность. Будем бороться до самого конца. Дай бог, закончим либо чемпионом, либо как можно выше.

  • В 23-м туре красно-синие в гостях победили «Акрон» со счетом 2:1. У москвичей отличились Гонду на 4-й минуте и Данил Круговой на 84-й. У тольяттинцев Дзюба забил с пенальти на 60-й минуте.
  • Тольяттинцы набрали 1 очко в последних 7 матчах в РПЛ.
  • ЦСКА с 42 очками после 23 туров занимает 5-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Гонду Лусиано
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bratskij
1775463184
Да ладно врать то, скажи уже правду. Кризис только в разгаре. Я не уверен что вы и с аутсайдером Сочи очки не потеряете, про какое чемпионство тут разговоры.
Ответить
odessakmv
1775463294
Если бы они Акрон вынесли 5-0 это был бы выход из кризиса, а так судьям спасибо скажи, что они у нас балет судят, а не футбол
Ответить
vvv123
1775464440
А он, кризис, преодолен?
Ответить
Чермындыр
1775464670
На самом деле вся эта ...ня уже порядком поднадоела. Все понимают, что никакого преодоления кризиса нет, все на тоненького, еле еле, причем с командами ниже классом, если конечно судить по бумаге. Но никто не признает очевидного, никто не осмеливается сказать правду. Вот действительно хорошая мина при плохой игре. И это все не только про футбол..
Ответить
шахта Заполярная
1775467468
А кризис об этом знает
Ответить
Интерес
1775469579
Обе победы из разряда "мусорных",не подтвердившие выход из кризиса.
Ответить
АЛЕКС 58
1775470807
Нужно быть скромнее,и играть лучше.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 