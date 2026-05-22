Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее полузащитника «Рубина» Далера Кузяева.

– Кузяев покинет «Рубин»? Нужен ли он главному тренеру Франку Артиге и клубу в целом?

– Думаю, Далер покинет клуб. И дело даже не во Франке. Считаю, что Кузяев попробует найти себе команду в Европе. Мне почему‑то так кажется.

– А Артига не хочет попробовать сохранить футболиста?

– Далеру уже 33 года, это тоже надо понимать. Есть определенный баланс… Но опять же, уход некоторых футболистов зависит от прихода других. Не думаю, что Франк так много решает в этом вопросе, к сожалению.

Понятно, что в клубе тоже должны учитывать мнение тренера. Но иногда тренеру в вопросе трансферов могут предложить двух игроков на выбор, и приходится выбирать лучшее из худшего.