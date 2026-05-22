Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу

Сегодня, 00:14
13

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал будущее полузащитника «Рубина» Далера Кузяева.

– Кузяев покинет «Рубин»? Нужен ли он главному тренеру Франку Артиге и клубу в целом?

– Думаю, Далер покинет клуб. И дело даже не во Франке. Считаю, что Кузяев попробует найти себе команду в Европе. Мне почему‑то так кажется.

– А Артига не хочет попробовать сохранить футболиста?

– Далеру уже 33 года, это тоже надо понимать. Есть определенный баланс… Но опять же, уход некоторых футболистов зависит от прихода других. Не думаю, что Франк так много решает в этом вопросе, к сожалению.

Понятно, что в клубе тоже должны учитывать мнение тренера. Но иногда тренеру в вопросе трансферов могут предложить двух игроков на выбор, и приходится выбирать лучшее из худшего.

  • Контракт Кузяева с «Рубином» истекает 30 июня. В нем есть опция продления на год.
  • Хавбек присоединился к казанцам в сентябре, провел 19 матчей без голевых действий.
  • До этого он провел два сезона во французском «Гавре».

Еще по теме:
В «Рубине» разочарованы в Кузяеве 3
Артига рассказал, когда Даку вернется в состав «Рубина» после травмы
«Рубин» определился с размером зарплаты для нового хавбека
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Кузяев Далер Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1779417837
Вот так бывает. Один идиотский поступок закрывает великолепную карьеру и этот поступок - уход из Зенита в худший клуб Франции. Карьера закончена. Если он не смог набрать кондиции в Рубине, в любом другом клубе высшей лиги ему делать нечего! Не даром говорят медные трубы самое опасное испытание!
Ответить
Давид59
1779423352
Комментарий удален пользователем
Ответить
СильныйМозг
1779424321
И куда он перейдет, в Румынию, Прибалтику, в такую Европу?
Ответить
FFR
1779430344
Вообще-то футболист хороший, работающий, полезный, теперь то ли возраст, то ли отсутствие игровой практики сказывается. В любом случае не останется без команды.
Ответить
alp
1779434950
Если только в Кайрат...
Ответить
Главные новости
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Все новости
Все новости
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Газзаев раскрыл имя нового главного тренера «Динамо»
11:51
2
Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ
11:47
6
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028
11:35
2
Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»
11:30
Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне
11:26
6
«Динамо» объявило об уходе Гусева
11:04
21
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
09:52
1
У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы
09:42
7
Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
09:24
19
Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков
08:42
17
В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого
08:30
2
СпецпроектТолько фанаты РПЛ наберут 10/10: угадайте московский клуб по факту
08:15
4
Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»
01:42
18
Жена Соболева сделала надменное заявление о чемпионстве «Зенита»
01:27
14
Первый летний новичок «Зенита» проходит медосмотр в Петербурге
00:40
4
Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу
00:14
13
Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»
Вчера, 22:52
17
«Зенит» начал переговоры о трансфере бразильского защитника
Вчера, 22:34
8
«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко
Вчера, 22:13
11
«Трабзонспор» назвал «Зениту» цену на Фелипе Аугусто
Вчера, 21:11
4
Семак сказал, чем уникально чемпионство «Зенита»
Вчера, 20:57
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии
Вчера, 20:45
4
Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»
Вчера, 19:54
12
ВидеоГазизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»
Вчера, 19:37
Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России
Вчера, 19:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 