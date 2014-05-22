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РПЛ 2026/2027
Команды
Рубин
Далер Кузяев
€ 3 млн
Далер Кузяев
Рубин
15 января 1993 (33)
#14 | Полузащитник
177 см | 68 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
5 августа
Фото
«Рубин» объявил об уходе Кузяева
30 июня
4
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в клуб топ-5 лиг
29 июня
4
33-летний Кузяев остался без клуба
27 июня
3
Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу
22 мая
14
В «Рубине» разочарованы в Кузяеве
20 февраля
3
Артига рассказал, когда Даку вернется в состав «Рубина» после травмы
16 февраля
«Рубин» определился с размером зарплаты для нового хавбека
12 февраля
«Рубин» ищет замену Кузяеву из-за травмы полузащитника
8 февраля
5
В ЦСКА аргументировали отказ от Кузяева
2025.12.23 16:24
«Непривычная атмосфера»: Кузяев высказался об игре против «Зенита» в Петербурге
2025.11.30 22:44
Головин прокомментировал период карьеры Кузяева в «Гавре»
2025.11.20 23:47
Рахимов высказался о форме Кузяева
2025.10.23 18:35
1
Кузяеву вправляли нос после матча с «Крыльями Советов»
2025.10.05 00:05
Кузяев получил травму в 3-м матче за «Рубин»
2025.10.04 18:54
Гурцкая объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин» вместо «Ахмата»
2025.09.30 01:23
2
Кузяев подвел итог еврокарьеры
2025.09.28 09:26
7
Кузяев прокомментировал дебют за «Рубин»
2025.09.27 20:23
1
Кузяев ответил на вопрос о возвращении в «Зенит»
2025.09.27 20:00
3
Ловчев оценил трансфер Кузяева в «Рубин»
2025.09.26 21:55
Бубнов объяснил, почему Кузяев перешел в «Рубин», а не в «Зенит»
2025.09.26 12:06
9
Пономарев отреагировал на переход Кузяева в «Рубин»
2025.09.25 22:59
2
Реакция Семина на переход Кузяева в «Рубин»
2025.09.25 20:27
Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»
2025.09.25 16:46
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Реакция Семака на переход Кузяева в «Рубин»
2025.09.25 12:17
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Рахимов назвал иностранный клуб, в который мог перейти Кузяев
2025.09.25 09:48
Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам нужно уезжать из РПЛ в Европу
2025.09.25 09:12
Радимов объяснил, почему у Кузяева не получилось ярче сверкнуть в Европе
2025.09.25 08:11
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Кузяев объяснил, почему выбрал «Рубин»
2025.09.24 23:42
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Рахимов пошутил о переходе Кузяева в «Рубин»
2025.09.24 22:41
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