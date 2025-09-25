Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»

Федор Смолов противоречиво высказался об уровне новичка «Рубина» Далера Кузяева.
«Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он бы усилил любую команду. Далер – добротный футболист, без потери качества может закрыть три-четыре позиции.
Он был ключевым в «Зените»? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов.
Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», – заявил Смолов.
- 32-летний Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.
- Затем он два сезона провел во французском «Гавре».
- Накануне полузащитник подписал контракт с «Рубином» до лета 2026-го.
Источник: Спортс“