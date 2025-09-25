Смолов: «Если у тебя Кузяев ключевой игрок команды, то нет шансов выйти из группы в ЛЧ»

Федор Смолов противоречиво высказался об уровне новичка «Рубина» Далера Кузяева.

«Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он бы усилил любую команду. Далер – добротный футболист, без потери качества может закрыть три-четыре позиции.

Он был ключевым в «Зените»? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов.

Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», – заявил Смолов.