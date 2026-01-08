Агент Чернова ответил, где защитник начнет зимние сборы – в «Спартаке» или «Крыльях»

Владимир Кузьмичeв, агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова, прояснил будущее игрока.

Самарцы арендовали 29-летнего футболиста в августе.

В его активе 1 гол в 14 матчах.

Сообщалось, что зимой Чернов может вернуться в «Спартак», которому принадлежат права на него.

«По не зависящим от нас причинам встреча с Кахигао пока не состоялась. Надеюсь, это было связано с тем, что спортивный директор «Спартака» решал вопрос с новым главным тренером. Для него это была приоритетная задача.

Надеюсь, в ближайшее время мы встретимся и переговорим. У Никиты Чернова контракт с «Крыльями Советов», поэтому сборы он начнет вместе с самарским клубом», – сказал агент.