Воспитанник «Спартака» пропустил между ног в матче «Рубин» – «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин пропустил три мяча в матче 21-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:3).
Один из мячей воспитанник «Спартака» пропустил между ног. Это был последний гол в матче.
- У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
- С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
- «Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.
- Впереди у «Локомотива» кубковый матч против «Крыльев Советов». Он состоится в Самаре. Проигравший закончит путь за трофеем.
- В следующем туре РПЛ «Локомотив» примет «Акрон» (22 марта).
