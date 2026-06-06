Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обращение Украинской ассоциации футбола.

Ранее УАФ попросила ФИФА и УЕФА не допускать к международным соревнованиям команды из России и Беларуси.

– Какое у вас мнение о письме украинской стороны в ФИФА и УЕФА с просьбой не допускать Россию?

– Лучше бы они написали в ФИФА и УЕФА, как они проводят террористические акты, и сколько детей они убили. И на основе этого запросили бы мнение этих спортивных организаций, должна ли Украина в этом качестве участвовать в международных соревнованиях или нет.

Квалификация их деятельности однозначна – международный терроризм. Я ни разу не слышала, чтобы ФИФА и УЕФА поддерживали международный терроризм.

Лучше бы они составили такие письма и привели те данные, которыми так гордится Зеленский. По каким объектам они ударяли, сколько раз, и какой урон они наносят.

Это гражданские объекты, они прицельно убивают детей, спасателей, врачей, учителей. Они прицельно наносят удары по местам, куда уже били, понимая, что туда выезжают социальные службы.

Им доставляет удовольствие наблюдать, как убивают людей, которые оказывают социальную помощь. Пусть они об этом напишут в ФИФА и УЕФА. А мы посмотрим, как эти структуры отреагируют.