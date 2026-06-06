Попов – Мостовому: «Если такой умный, иди и работай»

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о претензиях Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».

Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

«Перепалка Мостового и Мусаева? Доля истины в словах Александра есть. Без игрового бэкграунда тяжело что-то понять, но в целом Мостовой перегибает палку.

Если ты такой умный, иди и работай тренером. Если ты так любишь футбол, иди во Вторую лигу и тренируй. Докажи там, что ты грамотный специалист.

Видимо, человек не понимает, что тренер и футболист – разные профессии. Даже после тренерских курсов. Если Мостовой за 15-20 лет себя в этом не переубедил, то и спорить с ним бессмысленно.

Видимо, Мостового всe устраивает. Он каждый день даeт интервью, это подпитывает его к жизни. Даeт ощущение, что он причастен к футболу, разбирается в нeм.

Он же всегда отмечает: «А я это говорил ещe давно» (смеeтся). Смешно это слушать, но пусть это будет на совести Мостового. Александр никогда никого не тренировал, так что не стоит воспринимать его слова относительно тренеров всерьeз», – заявил Попов.