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Попов – Мостовому: «Если такой умный, иди и работай»

Сегодня, 09:25
4

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о претензиях Александра Мостового в адрес главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

  • Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».
  • Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

«Перепалка Мостового и Мусаева? Доля истины в словах Александра есть. Без игрового бэкграунда тяжело что-то понять, но в целом Мостовой перегибает палку.

Если ты такой умный, иди и работай тренером. Если ты так любишь футбол, иди во Вторую лигу и тренируй. Докажи там, что ты грамотный специалист.

Видимо, человек не понимает, что тренер и футболист – разные профессии. Даже после тренерских курсов. Если Мостовой за 15-20 лет себя в этом не переубедил, то и спорить с ним бессмысленно.

Видимо, Мостового всe устраивает. Он каждый день даeт интервью, это подпитывает его к жизни. Даeт ощущение, что он причастен к футболу, разбирается в нeм.

Он же всегда отмечает: «А я это говорил ещe давно» (смеeтся). Смешно это слушать, но пусть это будет на совести Мостового. Александр никогда никого не тренировал, так что не стоит воспринимать его слова относительно тренеров всерьeз», – заявил Попов.

  • В прошлом году экс-спартаковец получил тренерскую лицензию категории A.
  • 57-летний Мостовой проходил стажировку в московском «Динамо» у Марцела Лички.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Попов Алексей Мостовой Александр
Комментарии (4)
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SLADE2019
1780733334
Конечно не стоит воспринимать всерьез. Во всяком случае на 100%. Просто журналюги задают ему одни и те же вопросы, или просто провоцируют, чтобы Мостовой снова начал петь старенькую песню.
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Foxitkuban
1780736944
По делу
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mihail200606
1780739810
Нынче 2 клоуна основных- мостовой и талалаев
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Hector вернулся
1780743256
Не царское это дело
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