Эксперт оценил неудаление Соболева в матче со «Спартаком»

В эти минуты проходит суперкубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком».

На 18-й минуте грубый фол совершил форвард «Зенита» Александр Соболев, но наказания от главного судьи Евгения Буланова не получил.

«Буланов ошибочно не зафиксировал его фол, не назначил штрафной удар в пользу красно-белых и не вынес нарушителю предупреждение.

В том моменте зенитовский нападающий пошел в подкате в мяч, сыграл в него и тут же попал шипами в ногу сопернику. Сила удара была недостаточной, чтобы удалить Соболева, контакт произошел в области голеностопа. Оснований для вмешательства видеоассистентов не возникло: Сергей Карасев и Антон Фролов провели обычную проверку и этим ограничились, не найдя критериев для применения красной карточки», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.