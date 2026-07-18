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Эксперт оценил неудаление Соболева в матче со «Спартаком»

Вчера, 20:35
12

В эти минуты проходит суперкубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком».

На 18-й минуте грубый фол совершил форвард «Зенита» Александр Соболев, но наказания от главного судьи Евгения Буланова не получил.

«Буланов ошибочно не зафиксировал его фол, не назначил штрафной удар в пользу красно-белых и не вынес нарушителю предупреждение.

В том моменте зенитовский нападающий пошел в подкате в мяч, сыграл в него и тут же попал шипами в ногу сопернику. Сила удара была недостаточной, чтобы удалить Соболева, контакт произошел в области голеностопа. Оснований для вмешательства видеоассистентов не возникло: Сергей Карасев и Антон Фролов провели обычную проверку и этим ограничились, не найдя критериев для применения красной карточки», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (12)
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Бумбраш
1784396877
Когда соболь играл за Спартак,то сила всегда была достаточной на КК.позорнтки вшивые.зигка позор российского футбола
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Иван Петров 1986
1784398086
Нельзя - он же из синита.
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Bomjipidary
1784398412
А вот и сумка денег судье приготовлена. Дельфин опять отскочил за выкуп. Грязные животные. Крысы
Ответить
Бумбраш
1784399953
Позор клупшке зинаиде...питоры и только питоры...честно играть те умеют..чмыри
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alp
1784401922
Какие то спецы недоделанные пошли. Сам же сказал - в мяч дельфин сыграл. Какое нах нарушение
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alefreddy
1784402777
Мюллер проплатил судейку
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Toomans
1784403129
Эм...А то, что Соболев был первым на мяче, и то, что его нога не поднялась выше последнего сустава на ноге, как бэ, игнорируется. Штрафной - может быть. Да даже, пусть. Желтая - есть регламент по выдаче предупреждения. Он все равно был первым на мяче, а Фернандеш просто подставился, хотя мог перепрыгнуть. Нет тут желтой.
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Император 1
1784403437
Это близко не красная, максимум жёлтая.
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Томик
1784404456
Даже обсуждать не хочу. Тьфу, говнюки помойные.
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SLADE2019
1784453956
Этот козел (Соболев), как не крути, но не должен был пенальти пробивать. Другое дело, что нечего из-за этого матча особо нервничать. Трофей так себе, ничего позитивного для его обладателя не несет. В союзные времена, насколько помню, и мысли даже не было ни у кого подобные вещи устраивать. Да даже, если и устраивали, ничего этот так называемый трофей не несет.
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