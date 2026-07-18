Мостовой честно ответил, за кого будет болеть в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».
«Жду и надеюсь, что «Спартак» и «Зенит» смотрят матчи чемпионата мира (смеeтся). И надеюсь, что они смогут приблизиться по игре к этим фантастическим матчам на турнире, которые нам дарят сборные.
Болеть буду за «Спартак», и хотелось бы, чтобы он выиграл Суперкубок. Понимаю, что «Зенит» тоже хочет взять трофей. У них такие же шансы, а может, и лучше», – сказал Мостовой.
- Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET-Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
- Питерцы 9 раз завоевывали трофей, в последний раз – в 2024 году.
- «Спартак» единственный раз выиграл этот турнир в 2017-м.
Источник: «Чемпионат»