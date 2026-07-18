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  • Мостовой честно ответил, за кого будет болеть в матче «Зенит» – «Спартак»

Мостовой честно ответил, за кого будет болеть в матче «Зенит» – «Спартак»

Вчера, 17:48
6

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Жду и надеюсь, что «Спартак» и «Зенит» смотрят матчи чемпионата мира (смеeтся). И надеюсь, что они смогут приблизиться по игре к этим фантастическим матчам на турнире, которые нам дарят сборные.

Болеть буду за «Спартак», и хотелось бы, чтобы он выиграл Суперкубок. Понимаю, что «Зенит» тоже хочет взять трофей. У них такие же шансы, а может, и лучше», – сказал Мостовой.

  • Игра между «Зенитом» и «Спартаком» в OLIMPBET-Суперкубке России пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
  • Питерцы 9 раз завоевывали трофей, в последний раз – в 2024 году.
  • «Спартак» единственный раз выиграл этот турнир в 2017-м.

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Источник: «Чемпионат»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (6)
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Император 1
1784387464
Кто-то ждал другого ответа?
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рылы
1784387514
во, смех будет, если дельфинарий снова забьёт тарасятнику!
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alp
1784387616
Я бы сильно удивился если бы Александр Мостовой болел за Зенит. Они бы ещё у Андрюха спросили за кого он будет болеть
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Интерес
1784388492
Я жду рекламно-питьевые паузы, 30-минутный рекламный "антракт" между таймами.А главное-киздёшь Губера сотоварищи, уже через пять минут начнётся, а после матча продолжится. Не жду: чемпионато-мирового трусливого "стояния на Угре" 88 минут, а потом "выдающиеся действия лидеров", приведшие к победе.Естественно-блестящей.Но это расскажет Губер, опять же..."Спартак"-вперёд, "Зенит"-вперёд, победа будет за нами! Даёшь битву, приправленную скандалом(немного,и без травм).
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Юсвиняр
1784388790
Значит очень сильно расстроишься, ведь свинарня получит по полной. Напоминаю: Пе-тух Юбилейный свой пятак поставил на победу свинок в основное время.
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