Мостовой честно ответил, за кого будет болеть в матче «Зенит» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Зенита».

«Жду и надеюсь, что «Спартак» и «Зенит» смотрят матчи чемпионата мира (смеeтся). И надеюсь, что они смогут приблизиться по игре к этим фантастическим матчам на турнире, которые нам дарят сборные.

Болеть буду за «Спартак», и хотелось бы, чтобы он выиграл Суперкубок. Понимаю, что «Зенит» тоже хочет взять трофей. У них такие же шансы, а может, и лучше», – сказал Мостовой.