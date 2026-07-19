Мостовому не понравился регламент матча «Зенит» – «Спартак»

Бывшему спартаковцу Александру Мостовому не нравится, что в суперкубковом матче против «Зенита» не было дополнительного времени.
«Я остаюсь при своем мнении, что должно быть дополнительное время. В финалах и Суперкубках обязательно должно быть дополнительное время. Это всегда было и должно быть сейчас. За 30 минут игру можно было решить в обе стороны.
Болельщики добираются целый день, а тут сразу пенальти. Сыграйте еще 30 минут! Получите удовольствие», – сказал Мостовой.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: «Чемпионат»