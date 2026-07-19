Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о суперкубковой победе над «Спартаком».

– Давайте по игре. Она немножко не удалась сначала «Зениту», но потом переломили, довели до пенальти и в серии пенальти до победы.

– Я скажу так, что когда Суперкубок состоит из одного матча, игра отходит на второй план. Самое главное – нерв, настрой, характер, что мы и продемонстрировали.

– Откуда это берется, когда у команды уже титулов достаточное количество, а они выиграются, выиграются?

– Это все‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить – дух победителя. Я скажу – менталитет. Потому что ребята, которые приходят к нам, новички, они пропитываются этим менталитетом, ну, ладно, скажу духом, да. И те ребята, которые выиграли много чемпионатов, суперкубков, кубки выиграли, они им объясняют и ведут за собой. Все, я думаю, здесь и складывается.