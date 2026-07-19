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  • Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»

Глава «Зенита» отреагировал на скандальную победу над «Спартаком»

Сегодня, 10:15
13

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о суперкубковой победе над «Спартаком».

– Давайте по игре. Она немножко не удалась сначала «Зениту», но потом переломили, довели до пенальти и в серии пенальти до победы.

– Я скажу так, что когда Суперкубок состоит из одного матча, игра отходит на второй план. Самое главное – нерв, настрой, характер, что мы и продемонстрировали.

– Откуда это берется, когда у команды уже титулов достаточное количество, а они выиграются, выиграются?

– Это все‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя. Я не буду говорить – дух победителя. Я скажу – менталитет. Потому что ребята, которые приходят к нам, новички, они пропитываются этим менталитетом, ну, ладно, скажу духом, да. И те ребята, которые выиграли много чемпионатов, суперкубков, кубки выиграли, они им объясняют и ведут за собой. Все, я думаю, здесь и складывается.

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зырянов Константин
Комментарии (13)
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ПалкоВводецъ007
1784446268
В Зените дух, в свинарне душок и смрад! Гыгыгы
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Play
1784447217
В очередной раз отскочили на пенальти, а рассказывают про какой-то дух победителей. Там только дух тухлой игры.
Ответить
Номэд
1784447964
Сами не могут, судьи с рфс помогут Позорная петушарная питорасятня.
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Интерес
1784448118
Сойдёмся на том, что менталитет-победный, а дух-портяночный.
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Красногвардейчик
1784449701
Это не дух победителя, это ,,душок,, судейский под эгидой Газпрома
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Strige
1784450367
"– Это все‑таки есть какой‑то, знаете, менталитет победителя" Зырянов не лги.. Это не менталитет, а кошелек победителя.. Пока газпром подкармливает РФС ты так и будешь блеять про менталитет
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Цугундeр
1784451005
)) "нерв, настрой, характер."?)))) Костик любит дуть..) Равнодушие, пох.изм, халява... И всё равно- золотой дождь.( -- ЗЫ "золотой дождь" это не для извращенцев. даже не пытайтесь.)
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boris63
1784453984
Я бы сказал, победили через дух пенальти, который судья полюбому наковыряет.
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baggio80
1784454740
Менталитет победителя 🤣🤣🤣 Вроде взрослый уже мужик, но такую ересь несет.
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Давид59
1784461300
Опять заголовок. Где там в тексте "скандальная победа"?
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