«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по итогам суперкубкового матча против «Зенита».

«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение.

Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмем сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат.

Один за всех – и все за одного!» – написали красно-белые.