«Спартак» – о поражении от «Зенита»: «Мы были очевидно сильнее, поражение незаслуженное»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост по итогам суперкубкового матча против «Зенита».
«Были очевидно сильнее соперника, но потерпели незаслуженное поражение.
Сезон РПЛ стартует для нас ровно через неделю. Возьмем сегодняшние эмоции и превратим их в мотивацию на чемпионат.
Один за всех – и все за одного!» – написали красно-белые.
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Сезон РПЛ стартует 24 июля.
Источник: телеграм-канал «Спартака»