Рабинер – о скандале в Суперкубке: «После такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о скандале в суперкубковом матче «Зенита» и «Спартака».

Перед серией пенальти не была проведена жеребьевка ворот, в которые будут бить 11-метровые удары.

«Еще и жеребьевку, куда бить, не проводили, а «по решению организаторов», «из соображений безопасности» Евгений Буланов отправил серию в ворота перед трибуной фанатов «Зенита».

Ей-богу, после такого отстоя хочется, чтобы РПЛ не возвращалась никогда, а чемпионат мира продолжался всегда.

После этого «Спартаку» надо было просто не выходить на серию пенальти. И только так можно было бы взорвать ситуацию резонансом до такой степени, чтобы что-то, возможно, глобально во всем этом изменилось.

Хотя, уверен, пошло бы указание снять со «Спартака» очки в чемпионате – хотя, например, удаления в Суперкубке не ведут к дисквалификациям в РПЛ», – написал Рабинер.