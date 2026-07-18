Карседо объяснил отсутствие форвардов у «Спартака» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил стартовый состав на суперкубковый матч против «Зенита».

– Мы понимаем важность сегодняшней игры. Мы предельно мотивированы и хотим порадовать болельщиков.

Мы прекрасно знаем друг друга. Знаем «Зенит», они знают нас, встречались неоднократно. Знаем, чего ждать от них. Постараемся создавать как можно больше моментов, больше, чем соперник. При этом мы понимаем, что у них очень опасная команда.

– Вы сегодня играете без акцентированного нападающего. Это связано с тем, что «Зенит» против вас или с формой игроков?

– Не всегда номинальное количество форвардов означает, что ты играешь в более атакующем стиле. Главное, сколько игроков заходит в штрафную площадь. Мы постараемся сыграть сегодня компактно,