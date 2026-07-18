Глушаков – о победе «Спартака» в Суперкубке России: «С банкой самогона на забор прыгать не собираюсь»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против «Зенита».
– В чем видите преимущество «Спартака»?
– Вижу в организации последних игр, которые были в чемпионате, где «Спартак» довольно неплохо выглядел – более организованно, чем «Зенит».
Только в этом вижу преимущество. А так, это игра, это финал и неизвестно, кто выиграет Суперкубок.
– Как отпразднуете в случае победы «Спартака»?
– Никак. Пойду домой спокойно. Как мне праздновать? Я же не участник. Порадуюсь за «Спартак», скажу, что молодцы и всe. Эмоции будут у фанатов.
В любом случае, с ума сходить не буду; как в чемпионский год, с банкой самогона на забор прыгать не собираюсь. Просто порадуюсь за ребят и поздравлю их с тем, что взяли трофей.
– Отсутствие Дугласа Сантоса и Луиса Энрике сыграет на руку «Спартаку»?
– Сыграет отчасти, но я думаю, что у «Зенита» есть равноценные замены этим игрокам.
- Суперкубок России будет разыгран сегодня в Нижнем Новгороде.
- Начало матча – в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.
- «Зенит» – чемпион РПЛ, «Спартак» – обладатель FONBET Кубка России.