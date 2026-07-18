Хабиб объяснил, почему будет болеть против Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выбрал сторону в финальном противостоянии чемпионата мира-2026.

Трофей разыграют сборные Испании и Аргентины.

Финал пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

«Финал чемпионата мира пройдет между Аргентиной, которая любит Израиль, и Испанией, которая любит Палестину. Я знаю, за кого я буду болеть», – написано на картинке, опубликованной в телеграм-канале Хабиба.

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