Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин подвел итоги чемпионата мира-2026.

«Мне кажется, чемпионат мира удался. Много хороших матчей. Есть свои звезды, свои герои, Возинья. Такой феномен, видишь, футбольный, что просто одну игру надо хорошо в футбол сыграть, и на тебя подписываются 20 миллионов человек», – сказал Аршавин на ютуб-канале FONBET.

40-летним голкипером интересуется «Интер Майами». Американский клуб намерен провести переговоры с Возиньей после окончания чемпионата мира-2026.

Возинья стал известен благодаря игре на ЧМ-2026.

На его аккаунт в соцсетях подписалось более 28 миллионов человек.

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