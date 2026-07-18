Генич сходил в баню «смыть всю налипшую грязь» перед финалом ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич готовится к работе на финальном матче чемпионата мира-2026. Перед игрой он сходил в баню.

«Дом. Баня. Кайф. В эти выходные надо войти чистым и спокойным 😉. Смыть всю эту налипшую грязь 💩😜», – написал Генич в своем телеграм-канале.

Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Матч Генич прокомментирует в паре с Романом Нагучевым.

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