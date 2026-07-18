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  • Генич сходил в баню «смыть всю налипшую грязь» перед финалом ЧМ-2026

Генич сходил в баню «смыть всю налипшую грязь» перед финалом ЧМ-2026

Вчера, 09:48
10

Комментатор Константин Генич готовится к работе на финальном матче чемпионата мира-2026. Перед игрой он сходил в баню.

«Дом. Баня. Кайф. В эти выходные надо войти чистым и спокойным 😉. Смыть всю эту налипшую грязь 💩😜», – написал Генич в своем телеграм-канале.

  • Финал Испания – Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.
  • Матч Генич прокомментирует в паре с Романом Нагучевым.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат мира Аргентина Испания Генич Константин
Комментарии (10)
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suchi-69
1784360112
Бесноватых тарасофцев отмывать бесполезно, потому что они всегда грязь найдут
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varlamovalerochk
1784360411
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1784360972
Не смыть тебе болотную жижу срач тв..
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Willow
1784361699
Думает контракт смоется?
Ответить
...уефан
1784362863
...можешь, сразу после бани, лоб зелёнкой помазать...
Ответить
evgevg13
1784362888
Как можно смыть с себя самого себя?
Ответить
Garrincha58
1784363200
Ирония судьбы или с лёгким паром. Вот было бы смешно, если по иронии его отправили в Питер и финал прошёл бы без него.
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Цугундeр
1784364346
) Для твоей "грязи" только тазик с горчицей. Ну, или сразу с цементным раствором. По шею.
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andr45
1784371722
Черной душе Говневича ни одна баня не не поможет))
Ответить
Hector вернулся
1784373267
Гнидыч Болотную вонь и грязь не смыть
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