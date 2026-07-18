Игроки только одного клуба выходили в каждый финал ЧМ с 1982 года

Футболист «Интера» снова будет в финальном матче чемпионата мира.
У миланского клуба эта серия длится с 1982 года. Как и на ЧМ-2022, «нерадзурри» в решающей игре турнира представит Лаутаро Мартинес.
- ЧМ-1982: Джузеппе Бергоми, Габриэле Ориали, Алессандро Альтобелли, Ивано Бордон и Беппе Марини;
- ЧМ-1986: Карл-Хайнц Румменигге;
- ЧМ-1990: Лотар Маттеус, Андреас Бреме и Юрген Клинсманн;
- ЧМ-1994: Никола Берти;
- ЧМ-1998: Юрий Джоркаефф и Роналдо;
- ЧМ-2002: Роналдо;
- ЧМ-2006: Марко Матерацци;
- ЧМ-2010: Уэсли Снейдер;
- ЧМ-2014: Родриго Паласио, Рики Альварес и Уго Кампаньяро;
- ЧМ-2018: Марсело Брозович и Иван Перишич;
- ЧМ-2022: Лаутаро Мартинес;
- ЧМ-2026: Лаутаро Мартинес.
До 2026 года аналогичная серия была у «Баварии», однако она прервалась после вылета в полуфиналах ЧМ англичанина Гарри Кейна, а также французов Майкла Олисе и Дайота Упамекано.
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Источник: ABC