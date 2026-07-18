Игроки только одного клуба выходили в каждый финал ЧМ с 1982 года

Футболист «Интера» снова будет в финальном матче чемпионата мира.

У миланского клуба эта серия длится с 1982 года. Как и на ЧМ-2022, «нерадзурри» в решающей игре турнира представит Лаутаро Мартинес.

До 2026 года аналогичная серия была у «Баварии», однако она прервалась после вылета в полуфиналах ЧМ англичанина Гарри Кейна, а также французов Майкла Олисе и Дайота Упамекано.

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