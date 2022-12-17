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Юрген Клинсманн
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
20:00
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19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
2
19:23
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19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:31
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Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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Юрген Клинсманн
Тренер
Имя
Юрген
Фамилия
Клинсманн
Команда
Южная Корея
Гражданство
Германия
Дата рождения
30 июля 1964
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Кубок Америки 2016
Золотой кубок КОНКАКАФ 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Золотой кубок КОНКАКАФ 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Кубок 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Чемпионат мира 2006
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Герта
4
1
0
3
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
06.12.2019
Айнтрахт
2 : 2
Герта
25.01.2020
Вольфсбург
1 : 2
Герта
28.02.2020
Фортуна
3 : 3
Герта
07.03.2020
Герта
2 : 2
Вердер
27 февраля
12:57
Клинсманн – новый главный тренер сборной Южной Кореи
17 декабря 2022
14:43
Клинсманн: «В России был отличный чемпионат мира»
27 ноября 2022
14:33
Иранцы потребовали исключить Клинсманна из технической группы ФИФА. Немец обвинил Иран в «работе с судьями»
3
21 июля 2021
18:48
Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал
18
22 апреля 2021
19:23
Клинсманн: «Возглавить «Тоттенхэм»? В этой жизни возможно все»
11 февраля 2020
16:28
Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»
1
13:40
Клинсманн подал в отставку с поста тренера «Герты». Он проработал менее трех месяцев
15 января 2020
01:31
Клинсманн может пропустить матч с «Баварией» из-за истечения срока лицензии
18 декабря 2019
22:30
Бундеслига. Клинсманн одержал первую победу с «Гертой», в гостях обыграв «Байер»
7 декабря 2019
00:30
Бундеслига. «Герта» во главе с Клинсманном вела 2:0, но сыграла вничью с «Айнтрахтом»
1
30 ноября 2019
19:28
Бундеслига. «Лейпциг» победил в гостях «Падерборн», «Боруссия» Д – «Герту» Клинсманна и другие результаты
23 апреля 2019
17:59
Клинсманн – кандидат на пост главного тренера «Ньюкасла»
3
17 февраля 2019
09:14
Клинсман может возглавить клуб Бекхэма
1
22 октября 2018
23:49
Озил сравнялся по голам с Клинсманном – рекордсменом по количеству мячей в АПЛ среди немцев
5
5 июля 2018
09:46
Нисино покинет сборную Японии в конце июля
4 июля 2018
17:49
Клинсманн может сменить Нисино в сборной Японии
1
18 мая 2018
07:42
Клинсманн: «США могли дойти до полуфинала в России»
15
16 мая 2018
06:15
Клинсманн может занять место Раньери в «Нанте»
1
1 мая 2018
07:14
Эриксен стал третьим игроком «Тоттенххэма» в истории, набравшим за сезон более 10 передач и голов
1
8 декабря 2017
16:53
Видео
Сын Юргена Клинсманна отбил пенальти в матче Лиги Европы
3
3 декабря 2017
11:39
Сборную Австралии в Россию может привезти Клинсманн
13 октября 2017
18:11
Клинсманн может возглавить сборную Голландии
1
11 июля 2017
12:11
Сын Клинсманна продолжит карьеру в «Герте»
7 марта 2017
20:52
Клинсманн, Нагельсман или Вагнер могут возглавить «Байер» по окончании сезона
1
10 февраля 2017
07:03
Сын Клинсманна получил вызов в молодежную сборную США
21 ноября 2016
23:50
Клинсманн отправлен в отставку с поста главного тренера сборной США
6
28 сентября 2016
21:15
Клинсманн опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера сборной Англии
1
11:21
Блан и Манчини – в списке кандидатов на пост наставника сборной Англии
6
18 июля 2016
06:43
Сборная Англии может обрести тренера на этой неделе
9 июля 2016
01:43
Бирхофф: «Думаю, Клинсманн ведет переговоры со сборной Англии»
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04.02.2020 14:03
В последний год «Герта» тратит слишком много. Мы знаем, откуда у нее столько денег
В планах – стать суперклубом, построить новый стадион и бороться за победу в еврокубках.
1
09.11.2016 17:50
«Мексиканцы привозят наркотики». Как Дональд Трамп подарил надежду мексиканскому футболу
Дональд Трамп стал 45-м президентом США. «Бомбардир» рассказывает про случай, когда Трамп смог повлиять на исход футбольного матча. Правда, не совсем намеренно.
5
12.09.2016 16:00
Синяя форма «Спартака», старт в день терактов в США и другие дебюты наших клубов в ЛЧ
Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.
9
12.06.2016 10:00
Гордость Американской нации. Мифы о Кристиане Пулишиче
О нем пишут главные англоязычные спортивные сайты и газеты. Его считают главной звездой американского соккера и пророчат трансфер в клубы уровня «Реала» и «Манчестер Сити». «Бомбардир» рассказывает о молодом американце и объясняет, почему внимание к нему излишне преувеличено.
2
12.07.2015 09:18
Чужие земли. Что может ждать Швайнштайгера в чемпионате Англии
Бастиан Швайнштайгер станет первым немецким футболистом в истории "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" показывает и рассказывает о ярких немцах, которые ранее не побоялись перейти в топ-клубы чемпионата Англии.
51
04.05.2016 00:56
Пять немцев, по которым мы скучаем
Блог «Футбол в стиле Ретро» в формате «пять самых-самых» рассказывает о крутых представителях немецкого футбола, увы, уже завершивших карьеру.
8
17.03.2016 17:40
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Помните ли вы, кто из футбольных тренеров в детстве занимался хоккеем, в юности торговал сигаретами, а на матч пробирался в корзине для белья? «Бомбардир» предлагает помучиться и определить, с каким тренером связаны истории, которые вас удивят.
33
12.03.2016 18:30
Ширер, Агуэро и еще 4 отличных дебюта в английской Премьер-лиге
Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о футболистах, результативно отыгравших стартовые поединки в чемпионате Англии.
30.01.2016 16:00
Виалли, Папен, Шалимов и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1992/93
Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Виалли перебрался в «Ювентус», «Марсель» продал Папена в «Милан», а «Интер» усилился Шалимовым.
2
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