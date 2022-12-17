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    Юрген Клинсманн

    Тренер
    Имя Юрген
    Фамилия Клинсманн
    Команда Южная Корея
    Гражданство Германия
    Дата рождения 30 июля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Герта 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.12.2019 Айнтрахт 2 : 2 Герта
    25.01.2020 Вольфсбург 1 : 2 Герта
    28.02.2020 Фортуна 3 : 3 Герта
    07.03.2020 Герта 2 : 2 Вердер
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