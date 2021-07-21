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    Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал РФС свою кандидатуру на пост главного тренера национальной команды, сообщает РБК.

    «На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают.

    Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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    Источник: РБК

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    21.07.2021 18:48
    Комментарии19
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      Рейтинг: +3276

      general.lizyukov 4 часа назад

      О сколько голодных, все хотят русского борща похлебать )))

      0
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      Рейтинг: +7121

      Cleaner 4 часа назад

      Все эти тренеры недостаточно профессиональны, чтобы тренировать сборную России!!!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2236

      Валерий2705 5 часов назад

      Капелло мало было что ли? Или других дураков нет платить ему много мультов при отсутствии результата.

      0
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      Рейтинг: +6441

      Рубинище 5 часов назад

      Если никто не берёт и ты на хрен ни кому не нужен, ну тогда в сборную России тренировать.

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      Рейтинг: +1730

      almanev 5 часов назад

      Если Капелло согласен на 100 тысяч деревянных в месяц, то надо подписывать его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4381

      Из Твери Леха 6 часов назад

      Капелло уже все бабло истратил? Там до конца жизни хватит его внукам.

      1
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      Рейтинг: +528

      GammiD 6 часов назад

      У Капелло бабки кончились шоли)))

      3
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      Рейтинг: +12576

      Skull_Boy 7 часов назад

      Адекватный не пойдет, а вот бестолковый нахлебник с радостью, тем более Клинсманн нереальный бездарь

      0
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      Рейтинг: +3163

      Axe111 7 часов назад

      Ахахахахахаххаха сразу слетаются на кормушку. Нихера не делаешь,платят миллионы,красавцы деды

      2
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      Рейтинг: +508

      Sanches65 7 часов назад

      Капелло ушел с таким кейсом...что подписать его можно было только бесплатно.

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