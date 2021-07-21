Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал

О сколько голодных, все хотят русского борща похлебать )))
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал РФС свою кандидатуру на пост главного тренера национальной команды, сообщает РБК.
«На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают.
Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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