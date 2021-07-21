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  • Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал

Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал

21 июля 2021, 18:48
17

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал РФС свою кандидатуру на пост главного тренера национальной команды, сообщает РБК.

«На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают.

Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник: РБК
Россия Россия Клинсманн Юрген Адвокат Дик Раньери Клаудио Капелло Фабио
Комментарии (17)
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vladimir-7
1626882815
Вот с Капелло, всё ясно и можно понять, что ему понравилось ничего не делать, а деньги получать, да ещё огромные.
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житель СПб
1626884122
Как всегда. заголовок и текст прямо противоположны. Не Клинсман не угодил! Он и не собирался...
Ответить
MaxRnD
1626884605
Деды решили к пенсии чуток пришабаевать
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insider_retro
1626884741
РФС слишком долго позиционировало ситуацию по Сборной как нормальную, не желая видеть очевидного... Теперь перебирают всех кого не попадя, без чётких критериев отбора, - в спешке, близоруко и нелепо... Хотят всемогущего громовержца, а получат скороспелого нежданчика...
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Вомбат
1626885643
Если предложил себя только Капелло, то кто предложил РФС Адвоката, Клинсмана и Раньери? Журналисты Бомбардира?
Ответить
Sanches65
1626887514
Капелло ушел с таким кейсом...что подписать его можно было только бесплатно.
Ответить
Axe111
1626887523
Ахахахахахаххаха сразу слетаются на кормушку. Нихера не делаешь,платят миллионы,красавцы деды
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GammiD
1626889996
У Капелло бабки кончились шоли)))
Ответить
Из Твери Леха
1626892834
Капелло уже все бабло истратил? Там до конца жизни хватит его внукам.
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general.lizyukov
1626898313
О сколько голодных, все хотят русского борща похлебать )))
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