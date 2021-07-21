Адвокат, Капелло, Раньери и Клинсманн хотели возглавить сборную России. РФС отказал

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал РФС свою кандидатуру на пост главного тренера национальной команды, сообщает РБК.
«На финале европейского первенства в Лондоне между Капелло и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого итальянец заявил о готовности вновь возглавить сборную России. От РФС окончательного ответа не прозвучало. В союзе этот вариант не рассматривают.
Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Источник: РБК