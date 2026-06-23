Только один игрок забил на ЧМ в более старшем возрасте, чем Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.
- Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.
- Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Роналду забил на чемпионате мира в возрасте 41 года и 138 дней. Это второй результат в истории турнира.
Рекорд ЧМ принадлежит камерунцу Роже Милла (42 года и 39 дней).
- Роналду стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.
- Также он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на ЧМ с 10 мячами.
Источник: Stata Football