Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин вынес вердикт Роналду, несмотря на дубль в ворота Узбекистана

Аршавин вынес вердикт Роналду, несмотря на дубль в ворота Узбекистана

23 июня, 23:14
10

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.

  • Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.
  • Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.
  • Также Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на ЧМ с 10 мячами.

– Это возрождение Роналду? Или соперник слабый и матч неинформативный?

– Конечно же, разница в классе огромная [между сборными Португалии и Узбекистана]. И это было известно и до чемпионата мира.

У Узбекистана главная игра впереди – с ДР Конго. Но сегодня многое получалось у португальцев. Не скажу, что прям все, но очень важно было, что они в начале забили, что именно забил Роналду.

И здесь такой немножко сюр. В сегодняшней игре, глобально Роналду мог пять забить. Было бы очень интересно и забавно после того, как весь мир говорил о Месси, какой он великий, хороший, у него уже пять голов, и какой плохой Роналду.

И сегодня португалец за одну игру мог сравняться с Месси.

– Криштиану, если можно так выразиться, вернулся? И окончательно ли?

– Нет, конечно, нет. Он еще подведет Португалию на этом чемпионате мира.

  • Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Аршавин вынес жесткий вердикт Роналду 17
Аршавин оценил организацию ЧМ-2026 1
Аршавин прокомментировал трансфер 40-летнего вратаря Кабо-Верде в Россию 1
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аль-Наср Узбекистан Португалия Аршавин Андрей Роналду Криштиану
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
akhlambeev
1782246375
Комментарий скрыт модератором
Ответить
vladimir63
1782247058
не Аршавину критиковать Рональдо !
Ответить
Бриг
1782247333
Упрямый. Лучше бы извинился за прошлые высказывания.
Ответить
Ден 781
1782258110
Чипсоед подводил сборную свою, знает про что поет
Ответить
zigbert
1782277031
Вот только не надо строить из себя провидца.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1782277978
Теперь, как гиена, будет ждать ошибку старого льва, чтобы открыть свою пасть и сказать: «Я же говорил».
Ответить
САНЁК17
1782279169
Барсадрочерник
Ответить
Бумбраш
1782280379
Я хоть и не поклонник кристины,но чипсавин ...как ты можешь рассуждать подведет-неподведет? И про кого? Сравни свой уровень и уровень кристины... Если тебя Миллер с руки кормит,это не значит что ты эксперт.гнусавый жирный окурук
Ответить
Garrincha58
1782286456
что тут сказать, если нет мозгов, то это на всю жизнь
Ответить
Fin035
1782290412
Этот гнусный тип,когда что то вырыгивает из своих уст, сразу тошнит почему то.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
Неймар назвал главного игрока сборной Бразилии
21:18
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
Все новости
Все новости
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
21:01
Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026
20:50
1
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва
19:00
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
ВидеоДжорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»
16:59
8
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
16:34
1
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
16:02
2
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
14:47
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
14:43
Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026
14:19
2
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
13:23
1
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
12:16
1
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
11:45
1
Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026
11:28
5
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
10:58
2
Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026
10:49
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:21
Где смотреть матч Норвегия – Франция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:19
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:08
ФотоНеймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
10:06
2
Где смотреть матч Турция – США: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:01
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:59
Где смотреть матч Япония – Швеция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:57
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
09:51
4
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 26 июня
09:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 