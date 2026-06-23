Аршавин вынес вердикт Роналду, несмотря на дубль в ворота Узбекистана

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.

Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на ЧМ с 10 мячами.

– Это возрождение Роналду? Или соперник слабый и матч неинформативный?

– Конечно же, разница в классе огромная [между сборными Португалии и Узбекистана]. И это было известно и до чемпионата мира.

У Узбекистана главная игра впереди – с ДР Конго. Но сегодня многое получалось у португальцев. Не скажу, что прям все, но очень важно было, что они в начале забили, что именно забил Роналду.

И здесь такой немножко сюр. В сегодняшней игре, глобально Роналду мог пять забить. Было бы очень интересно и забавно после того, как весь мир говорил о Месси, какой он великий, хороший, у него уже пять голов, и какой плохой Роналду.

И сегодня португалец за одну игру мог сравняться с Месси.

– Криштиану, если можно так выразиться, вернулся? И окончательно ли?

– Нет, конечно, нет. Он еще подведет Португалию на этом чемпионате мира.