«Между ними чертова пропасть»: Жичкин ответил, кто лучше – Месси или Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин призвал не сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня никогда не стоял вопрос «Месси или Роналду?». Месси НАСТОЛЬКО НАД ВСЕМИ, что само по себе сравнение некорректно. Ни по отношению к Месси, ни по отношению к Роналду. Между ними чертова пропасть в степени Вечность.

При этом я никогда не понимал ненавистников. Уж извините, наверное, проблема во мне, но я искренне не понимаю, как можно быть против кого-то, как можно желать зла кому-то. Это ж максимально убогое состояние, которое пожирает изнутри самого ненавистника. Слабо и глупо.

Нам очень повезло. Мы свидетели блистательной карьеры Месси и Роналду. Все эти долгие годы они подпитывали, мотивировали друг друга. Все эти годы они добивались немыслимых результатов. Ни до них ничего подобного не было, ни после них, вероятно, не будет. Надо наслаждаться уходящим моментом и с добром благодарить обоих. Мне очень хочется, чтобы Роналду начал забивать на своем последнем ЧМ и приносить пользу Португалии. Мне искренне хочется запомнить его последний турнир с теплом, а не с сожалением. Он этого достоин.

PS. Последние годы мне гораздо интереснее смотреть на Роналду человека, а не нападающего с тысячей голов, миллиардера и звезду. С его комплексами, травмами, ментальным ростом, внутренними победами. В этом много глубины, гораздо больше, чем в цифрах. Великий гений мотивации, таких никогда не было и вряд ли когда-то будет. И в этом его главный талант», – написал Жичкин.