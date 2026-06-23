Стало известно, какие матчи ЧМ-2026 может посетить Трамп

Президент США Дональд Трамп посетит финал ЧМ-2026, который пройдет 19 июля.

До этого его появление на матчах возможно только в случае выхода в полуфинал сборной США.

«Президент занят празднованием Дня независимости 4 июля в США. Чемпионат мира на данный момент не входит в его планы. Он вручит трофей в финале, но не думаю, что мы увидим его [на турнире] раньше. Возможно, он поедет на полуфинал, но только если США дойдут до этой стадии», – рассказал источник.