Тренер сборной Аргентины высказался об игре Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе подопечных над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

«Когда Лео активизируется, активизируются все. Нам было над чем поработать. Когда мы проявили терпение, мы смогли найти нужные передачи.

На стадионе было много семей. Если дети, которые там были, чувствуют связь с командой, это самое важное.

Когда нам приходится пострадать, вся команда страдает. Временами у нас не было мяча, и заслуга команды заключается в умении действовать в любой ситуации», – сказал Скалони.

Специалист также высказался о сочетании форвардов команды на поле.

«Иногда меня спрашивают, могут ли Лаутаро [Мартинес] и Хулиан [Альварес] играть вместе… Это сложный вопрос. Лаутаро, Хулиан, Лео [Месси]… Но при этом нужно еще и защищаться, бегать, сохранять баланс. Я бы с удовольствием [задействовал всех], потому что люблю всех троих, обожаю их. Но Лео должен играть, потому что я так решил.

Это интересный вопрос, но ответ не так прост. Если мы утратим баланс, мы рискуем стать уязвимой командой, а это последнее, чего мы хотим. Как я могу не хотеть видеть их вместе на поле? Речь идет о лучших бомбардирах Испании и Италии.

Но наш приоритет всегда – делать то, что лучше для команды. И они оба это понимали: сегодня Лаутаро проделал невероятную работу», – приводит слова Скалони журналист Даниеле Мари на своей странице в соцсети X.