Утка-болельщик клюнула президента Мексики

Утка Мерлин, ставшая неофициальным талисманом сборной Мексики на ЧМ-2026, посетила Национальный дворец по приглашению президента страны Клаудии Шейнбаум.

На утренней пресс-конференции президента утка появилась в джерси национальной команды и шарфе ФИФА.

Во время встречи произошел забавный эпизод. Когда Шейнбаум попыталась погладить птицу, та слегка клюнула президента в руку.

Президент отметила, что история утки стала символом не только чемпионата мира, но и трудолюбия ее владельцев.

«Мы хотим познакомиться с этой семьей, узнать об их жизни и помочь им. Мерлин уже очень знаменита, но именно ее семья заботится о ней и делает Мексику великой страной», – сказала Шейнбаум.

«Я хочу, чтобы весь мир увидел прекрасную сторону Мексики. Думаю, наша история стала популярной потому, что люди увидели обычную трудолюбивую семью, которая каждый день работает ради своего будущего», – сказала хозяйка утки Карла Иветт Гомес.