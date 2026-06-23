Утка-болельщик клюнула президента Мексики

Утка Мерлин, ставшая неофициальным талисманом сборной Мексики на ЧМ-2026, посетила Национальный дворец по приглашению президента страны Клаудии Шейнбаум.
На утренней пресс-конференции президента утка появилась в джерси национальной команды и шарфе ФИФА.
Во время встречи произошел забавный эпизод. Когда Шейнбаум попыталась погладить птицу, та слегка клюнула президента в руку.
Президент отметила, что история утки стала символом не только чемпионата мира, но и трудолюбия ее владельцев.
«Мы хотим познакомиться с этой семьей, узнать об их жизни и помочь им. Мерлин уже очень знаменита, но именно ее семья заботится о ней и делает Мексику великой страной», – сказала Шейнбаум.
«Я хочу, чтобы весь мир увидел прекрасную сторону Мексики. Думаю, наша история стала популярной потому, что люди увидели обычную трудолюбивую семью, которая каждый день работает ради своего будущего», – сказала хозяйка утки Карла Иветт Гомес.
- В день открытия чемпионата мира-2026 Мерлин заметили на улицах центра Мехико во время празднования победы сборной Мексики над ЮАР (2:0). С тех пор утка регулярно появляется в СМИ и считается одним из символов турнира.
- Из-за стремительно растущей популярности владельцы птицы уже начали процедуру регистрации образа Мерлин в качестве торговой марки, чтобы защитить права на использование ее изображения.