Черчесов оценил победу Испании на ЧМ-2026

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на победу сборной Испании на чемпионате мира-2026.

«Испания победила, но я бы отметил уровень футбола команды – он во всех матчах был одинаковым. Высочайшим! «Красная фурия» не смогла забить только Кабо-Верде, во всех встречах демонстрировали свой стиль. Я бывал на играх Евро-2024, где первое место тоже взяли испанцы, и могу сказать, что больших нововведений от Луиса де ла Фуэнте на чемпионате мира мы не увидели. При этом качество футбола осталось таким же отличным», – написал Черчесов.