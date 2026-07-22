«Спартаку» предложили подписать Икарди

Издание «МЯЧ RU» порекомендовало «Спартаку» подписаться свободного агента Мауро Икарди.

«Мауро прямо сейчас – свободный агент. А КБ как раз нужен топ-форвард. Почему бы и нет?

Икарди уже 33, но его результативность по-прежнему на высоком уровне – в прошлом сезоне оформил 15+2, сидя под Осимхеном. Когда Виктора в команде не было, аргентинец забивал минимум по 20 – 28 и 22 мяча соответственно. Есть опыт с 20+ голами и в топ лигах – в «Интере» и «ПСЖ».

До того как включиться в проект «Спартака», Франсис Кахигао работал советником и консультантом в «Галатасарае». Он прекрасно знает Икарди лично, вел с ним переговоры и имеет прямой контакт с его окружением. Если кто и может уговорить капризного аргентинца приехать в Москву, то это Кахигао. Зимой, кстати, на Мауро выходил «Зенит». Теперь ход за «Спартаком».

Икарди не только спортивное усиление, но и медийное. Мауро – один из самых популярных нападающих современности. И не только за счeт футбола», – написал источник.