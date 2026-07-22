Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартаку» предложили подписать Икарди

Вчера, 18:17
12

Издание «МЯЧ RU» порекомендовало «Спартаку» подписаться свободного агента Мауро Икарди.

«Мауро прямо сейчас – свободный агент. А КБ как раз нужен топ-форвард. Почему бы и нет?

Икарди уже 33, но его результативность по-прежнему на высоком уровне – в прошлом сезоне оформил 15+2, сидя под Осимхеном. Когда Виктора в команде не было, аргентинец забивал минимум по 20 – 28 и 22 мяча соответственно. Есть опыт с 20+ голами и в топ лигах – в «Интере» и «ПСЖ».

До того как включиться в проект «Спартака», Франсис Кахигао работал советником и консультантом в «Галатасарае». Он прекрасно знает Икарди лично, вел с ним переговоры и имеет прямой контакт с его окружением. Если кто и может уговорить капризного аргентинца приехать в Москву, то это Кахигао. Зимой, кстати, на Мауро выходил «Зенит». Теперь ход за «Спартаком».

Икарди не только спортивное усиление, но и медийное. Мауро – один из самых популярных нападающих современности. И не только за счeт футбола», – написал источник.

  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.
  • «Спартак» в 1-м туре 25 июля примет «Родину».
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

Еще по теме:
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
Андронов спрогнозировал тройку призеров сезона РПЛ 3
Новая информация о возвращении Мелкадзе в «Спартак» 9
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Галатасарай Спартак Икарди Мауро
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1784733662
Ну а что? Не хуже Угальде 100%
Ответить
FFR
1784738068
Хороший вариант, к тому же свободный агент. Только зарплату хорошую он будет просить.
Ответить
zigbert
1784738544
Опробовать можно,тем более бесплатно. Все зависит от Кахигао.
Ответить
Цугундeр
1784738921
Вполне приживётся..)) Этакий Дуран- Дуран со спермой Дзюбы..)) "Икарди подтвердил отношения с девушкой, отправлявшей футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией. Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака» Абаскаль отреагировал на скандал с участием Бальде. Его заподозрили в отношениях с женой Икарди." (с) Бомбардира))
Ответить
oyabun
1784741885
Было бы неплохо. Даже с точки зрения медийности. Но очень большие сомнения в реальности такого перехода.
Ответить
Главные новости
«Зенит» предложил 5 миллионов за игрока «Локомотива»
02:57
1
Мбаппе убедил Олисе на переход в «Реал»
Вчера, 23:50
Ловчев высказался о скандалах в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 23:37
9
Ямаль и Холанд установили абсолютный рекорд стоимости после ЧМ-2026
Вчера, 22:40
4
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
Вчера, 22:26
6
Дегтярев оценил возможное снятие бана для России
Вчера, 22:19
3
«Манчестер Сити» принял важное решение по Хусанову
Вчера, 21:51
1
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
Вчера, 21:17
2
Заболотный может перебраться в Медиалигу – им интересуются два клуба
Вчера, 20:34
2
ФотоОпределена самая красивая форма сезона РПЛ
Вчера, 20:21
6
Все новости
Все новости
«Спартаку» предложили подписать Икарди
Вчера, 18:17
12
В турецком клубе отреагировали на информацию об интересе к Бителло
21 июля
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
21 июля
3
Раскрыт новый клуб Салаха
17 июля
8
Турецкий клуб рассмотрит аренду игрока, в котором заинтересован «Зенит»
17 июля
2
«Бешикташ» нацелился на самого дорогого легионера «Динамо»
16 июля
Фото«Бешикташ» выкупил вингера «Арсенала»
14 июля
Агент Батракова отреагировал на интерес из Турции
14 июля
1
«Арсенал» продаст вингера сборной Бельгии
14 июля
1
ФотоЭкс-легионер «Оренбурга» перешел в турецкий клуб вместо «Ахмата»
10 июля
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Агкацев может сменить «Краснодар» на Турцию
9 июля
9
Фото«Бешикташ» объявил о трансфере вратаря «Баварии»
8 июля
Агенты предложили Угальде турецким клубам
7 июля
7
Названа сумма, которую «Зенит» предлагал за Нене
5 июля
2
«Зенит» и «Спартак» поспорят за футболиста сборной Мали
5 июля
19
«Истанбул» принял итоговое решение по будущему арендованного Шомуродова
5 июля
Купленный за 45 миллионов Аке перешел из «Манчестер Сити» в другой клуб
3 июля
«Манчестер Юнайтед» отдал Онана другому клубу
3 июля
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
3 июля
16
Фото«Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции
1 июля
3
⚡️ «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего
29 июня
39
Файзуллаев из Узбекистана признался, что скучает по ЦСКА
28 июня
2
В «Зените» одним словом ответили на информацию о трансфере Аугусто
27 июня
2
Досье на новичка «Зенита» Фелипе Аугусто
27 июня
9
Известен номер новичка «Зенита» Аугусто
27 июня
1
Финансовые детали трансфера Аугусто в «Зенит»
27 июня
4
Два топ-клуба Турции интересуются Кисляком
26 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+