«Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции

«Крылья Советов» подписали контракт с вингером Денисом Макаровым.

Соглашение рассчитано на 1 год.

«У [главного тренера] Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определeнных качеств. Денис – качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.

Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу «Крыльев». Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат.

Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения. Желаю Денису успехов в составе нашей команды и надеюсь, что своей игрой он будет приносить пользу и радовать наших болельщиков!» – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.