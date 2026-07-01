«Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции

«Крылья Советов» подписали контракт с вингером Денисом Макаровым.
Соглашение рассчитано на 1 год.
«У [главного тренера] Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определeнных качеств. Денис – качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.
Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу «Крыльев». Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат.
Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения. Желаю Денису успехов в составе нашей команды и надеюсь, что своей игрой он будет приносить пользу и радовать наших болельщиков!» – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.
- 28-летний Макаров с января выступал за «Кайсериспор», провел за клуб 13 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
- Россиянин расторг контракт с турецким клубом из-за задержек по зарплате.
- Ранее он выступал в РПЛ за «Динамо» и «Рубин». Также Макаров играл за «Нефтехимик» и «Оренбург-2».