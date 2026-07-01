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  • «Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции

«Крылья Советов» подписали вингера, которому должен деньги клуб из Турции

1 июля, 09:35
3

«Крылья Советов» подписали контракт с вингером Денисом Макаровым.

Соглашение рассчитано на 1 год.

«У [главного тренера] Сергея Александровича Булатова была просьба на усиление состава полузащитником, обладающего набором определeнных качеств. Денис – качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба.

Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу «Крыльев». Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат.

Контракт заключили на один год, но мы договорились, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то начнем диалог о продлении соглашения. Желаю Денису успехов в составе нашей команды и надеюсь, что своей игрой он будет приносить пользу и радовать наших болельщиков!» – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов.

  • 28-летний Макаров с января выступал за «Кайсериспор», провел за клуб 13 матчей, не сделав ни одного результативного действия.
  • Россиянин расторг контракт с турецким клубом из-за задержек по зарплате.
  • Ранее он выступал в РПЛ за «Динамо» и «Рубин». Также Макаров играл за «Нефтехимик» и «Оренбург-2».

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Источник: телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Крылья Советов Кайсериспор Макаров Денис
Комментарии (3)
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prettvaliyeva
1782892949
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Мортус
1782897565
Ну наконец-то. Теперь я понял как выглядит настоящий вингер. По пояс деревянный, ленивый и тупой.
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