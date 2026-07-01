Полузащитник сборной Бразилии может пропустить остаток ЧМ-2026 из-за травмы

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета может больше не сыграть на чемпионате мира-2026 из-за повреждения.

Травма мышцы задней поверхности бедра, полученная в игре 1/16 финала с Японией, оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидаемый срок восстановления составляет от 3 до 4 недель.

Существует небольшая вероятность его возвращения, если Бразилия выйдет в финал, который состоится 19 июля.

Травма была подтверждена во вторник во время обследования. Игрок осведомлен о ситуации, а «Фламенго», за который он выступает, также проинформирован о серьезности повреждения.

Официально Конфедерация бразильского футбола не назвала сроки возвращения Пакета.

«Во вторник Лукас Пакета прошел обследование с помощью методов визуализации, которое подтвердило повреждение мышцы задней поверхности левого бедра. Игрок будет проходить интенсивное лечение под наблюдением медицинского персонала сборной Бразилии с целью скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам», – говорится в заявлении.

Игрок останется в составе бразильской делегации.