Губерниев вынес вердикт сборной Германии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил вылет сборной Германии с чемпионата мира.
- Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.
- Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.
«Ничего неожиданного нет. Германия пробуксовывала, лучшие качества показать не смогла, дошли до серии пенальти.
Сработал постулат – каждая команда может обыграть каждую. Они еще и пенальти плохо били.
Все по делу. Германия нынче не та«, – сказал Губерниев.
Источник: «Матч ТВ»