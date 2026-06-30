Губерниев вынес вердикт сборной Германии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.

«Ничего неожиданного нет. Германия пробуксовывала, лучшие качества показать не смогла, дошли до серии пенальти.

Сработал постулат – каждая команда может обыграть каждую. Они еще и пенальти плохо били.

Все по делу. Германия нынче не та«, – сказал Губерниев.