Сборная Парагвая по футболу

- 7 февраля
- 21:32 Аргентина и еще три страны подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030 1
- 20 ноября 2022
- 08:15 Товарищеский матч. Колумбия победила Парагвай, Барриос был в запасе 1
- 23 сентября 2022
- 21:39 Товарищеский матч. Бальбуэна с передачи Медины принес Парагваю победу над ОАЭ
- 25 марта 2022
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Уругвай и Эквадор пробились на турнир в Катаре, Бразилия разгромила Чили 1
- 28 января 2022
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина обыграла Чили без Месси, гол Суареса помог Уругваю победить Парагвай 1
- 25 января 2022
- 19:43 Генсек Федерации футбола Парагвая: «Медина очень хотел приехать в сборную. У нас плохие отношения с ЦСКА» 4
- 12:47 ЦСКА: «Не отпустили Медину в сборную, потому что вызов прислали позже установленного срока» 4
- 08:08 ЦСКА не отпустил Медину в сборную. Парагвайцы обратились в ФИФА 11
- 14 января 2022
- 19:53 Сборная Парагвая представила Медину как игрока ЦСКА 5
- 4 января 2022
- 12:19 «Краснодар» заплатит 8 миллионов за защитника сборной Парагвая Алонсо («СЭ») 3
- 17 декабря 2021
- 18:50 Южноамериканские сборные будут играть в Лиге наций с 2024 года 3
- 12 ноября 2021
- 07:50 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Колумбию и досрочно вышла на чемпионат мира 1
- 15 октября 2021
- 07:54 Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу 2
- 8 октября 2021
- 08:29 Отбор ЧМ-2022. Перу победил Чили, Аргентина не забила Парагваю, Бразилия обыграла Венесуэлу 1
- 10 сентября 2021
- 07:26 Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты 2
- 6 сентября 2021
- 07:24 Отбор ЧМ-2022. Уругвай победил Боливию и другие результаты
- 3 сентября 2021
- 07:55 Отбор ЧМ-2022. Бразилия обыграла Чили, выиграв все 7 матчей квалификации; Аргентина победила Венесуэлу
- 3 июля 2021
- 02:17 Кубок Америки. Сборная Перу в 1/4 финала прошла Парагвай, в матче 6 голов и 2 удаления
- 29 июня 2021
- 08:30 Определились все пары плей-офф Кубка Америки 1
- 06:58 Кубок Америки. Аргентина разгромила Боливию и вышла в плей-офф с первого места в группе
- 25 июня 2021
- 06:58 Кубок Америки. Чили проиграл Парагваю и опустился на третье место в группе
- 22 июня 2021
- 07:17 Кубок Америки. Аргентина обыграла Парагвай, Месси сравнялся с Маскерано по числу матчей за сборную
- 4 июня 2021
- 07:59 Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Чили, Колумбия разгромила Перу 2
- 24 декабря 2020
- 21:40 Фото Чилаверт стал кандидатом в президенты Парагвая 11
- 13 ноября 2020
- 07:43 Отбор ЧМ-2022. Аргентина сыграла вничью с Парагваем 3
- 12 ноября 2020
- 07:25 Месси готов сыграть с Парагваем, несмотря на дискомфорт в области голеностопа
- 14 октября 2020
- 07:59 Отбор ЧМ-2022. Бразилия победила Перу благодаря хет-трику Неймара, Чили и Колумбия сыграли вничью