Мбаппе установил рекорд чемпионата мира

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором единственного гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая (1:0).

Для нападающего «Реала» это третий забитый мяч в плей-офф текущего чемпионата мира. Ранее у него был дубль в ворота Швеции (3:0).

Мбаппе – первый футболист в истории с 3+ голами в плей-офф на трех разных мундиалях.

На ЧМ-2018 у него было 3 мяча в играх на выбывание (2 – Аргентине в 1/8, 1 – Хорватии в финале), на ЧМ-2022 – 5 (2 – Польше в 1/8, 3 – Аргентине в финале).

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