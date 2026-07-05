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  • Губерниев назвал «позорной войнушкой» игру одной из сборных на ЧМ-2026

Губерниев назвал «позорной войнушкой» игру одной из сборных на ЧМ-2026

5 июля, 23:23
4

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Парагвая.

  • Парагвай играл с Францией в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
  • Южноамериканская команда уступила со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе.

«Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. Я однозначно здесь за французов. То, что делали парагвайцы – это грязь, не спорт и не футбол.

Можно сколько угодно рассуждать о том, как еще могла играть команда, уступающая в классе. Но самоотверженность и самоотдача отличаются от жестокости, грубости и хамства. Поэтому здесь победил футбол, а «войнушка» Парагвая оказалась позорной», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Франция Парагвай Губерниев Дмитрий
Комментарии (4)
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CSKA №1
1783283953
Губер дурачок однако!!!
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Томик
1783290958
В первом тайме больше нарушений было у Франции и первая желтая была у них. Первое сальто игрок Парагвая организовал французу во второй половине второго тайма. Бред. Отлично организованная, работавшая весь матч жесткая команда. Понравился матч. Касереса у Динамо заберут, видимо. Очень хорош был. Один момент с ударом по руке Мбаппе можно грязным назвать. Да и то заслужил, возможно. Французы фолили направо налево, а, оказывается, именно они играли в футбол. Губерниев, руу отседова.
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Бумбраш
1783303538
Что же губешка скажет про решение фифы отменить пендосу карточку? Или губу в жопу засунет?
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