Губерниев назвал «позорной войнушкой» игру одной из сборных на ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Парагвая.

Парагвай играл с Францией в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Южноамериканская команда уступила со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе.

«Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. Я однозначно здесь за французов. То, что делали парагвайцы – это грязь, не спорт и не футбол.

Можно сколько угодно рассуждать о том, как еще могла играть команда, уступающая в классе. Но самоотверженность и самоотдача отличаются от жестокости, грубости и хамства. Поэтому здесь победил футбол, а «войнушка» Парагвая оказалась позорной», – сказал Губерниев.

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