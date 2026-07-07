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  • Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности

Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности

Сегодня, 10:46
5

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья продолжила полемику с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Проблема между мной и вами. Я никогда не говорила ничего против Франции. Наоборот, я на стороне Франции. Я училась во французской школе до 17 лет, где и завершил свое образование. Мы пели «Марсельезу» и чтили французский флаг рядом со своим.

Я говорю по-французски и люблю бывать во Франции. Прошлое Рождество я провела с семьей в Куршевеле, а Новый год мы встретили в Сен-Тропе. Это не имеет никакого отношения к Франции. Проблема в вас.

Ваше высокомерие и презрение разозлили меня, когда вы сказали: «Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол». Мы не глупы. Мы прекрасно понимали, что под «грязью» вы подразумевали парагвайскую команду, а парагвайская команда представляет всех нас.

Затем вы сказали про смокинги. Мы это тоже поняли. Вы весь такой элегантный в смокинге, а мы бедные и невоспитанные, даже не знаем, о чем речь. Весь Парагвай молчал, включая меня. Мы это терпели.

Во время матча ваша высокомерие было очевидным. Ваше презрение ко всем парагвайским игрокам было очевидным – как будто они были ниже вас. Даже не прикрывая рта, вы выкрикнули «La concha tu madre» – крайне оскорбительное ругательство в Латинской Америке. И вы это знаете.

Вы проявили полное пренебрежение к нашему вратарю. Так не поступают. Уважение между соперниками после матча почти священно – в войне, в мирное время, в поражении и в победе. И вы отказались пожать ему руку и выкрикнули ему в лицо. В одно мгновение вы проявили презрение, высокомерие и невежливость. Это задело меня, это задело всю мою страну, и это задело меня глубоко.

Франция должна привлечь вас к ответственности за ваше поведение, потому что это страна чести, с многовековой историей», – написала Амарилья в своем открытом письме футболисту.

  • Сенатор после поражения Парагвая от Франции (0:1) на ЧМ-2026 резко высказалась в адрес футболиста: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
  • Игрок отреагировал на это высказывание: «Вы отвратительная женщина, недостойная своей должности. Из-за вашего расизма мир уже забыл об усилиях, которые ваши игроки приложили на ЧМ».

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Источник: страница Селесты Амарильи в соцсети X
Чемпионат мира Франция Парагвай Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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Император Бомжей
1783412035
Да пошла ты на буй.. Шмара какая то будет указывать!
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Император 1
1783412448
Тебя бы сразу на расстрел!
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MaxRnD
1783412664
Лютый крокодил в юбке. Парагвайский аналог бабы Леры Новодворской
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Fju-2
1783415404
"Франция должна привлечь вас к ответственности" В очередь! Ещё Жиган не набил морду Мбаппе. Только после этого пускай с 🐢 разбираются сенаторка Парагвая, Франция, да хоть сам Шредер.
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Измайловский Кочегар
1783416087
Ну играли-то жестковато, это сложно отрицать.
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